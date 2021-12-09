Сан-Паулу, Бразилия, , 01:35 — REGNUM В штате Сан-Паулу, расположенном на юго-востоке Бразилии, зафиксирован значительный рост случаев заражения вирусом чикунгунья. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба управление здравоохранения региона.

Комар — переносчик вируса чикунгунья Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

управление здравоохранения штата Сан-Паулу «С начала года по октябрь зафиксированы 14,1 тыс. случаев и четыре летальных исхода, в то время как в 2020 году было 162 случая и ни одной смерти».

Специалисты ведомства отмечают менее интенсивную циркуляцию вируса в последние три года и считают причиной текущего всплеска заболеваемости сезонные факторы.

Одновременно в региональном управлении здравоохранения отмечают существенное сокращение числа случаев лихорадки денге — с 192,7 тыс. пациентов с денге, из которых 140 умерли, с января по октябрь 2020 года, до 137,7 тыс. случаев и 54 смертей за этот же период 2021 года.

Напомним, что денге, как и чикунгунья, передаётся человеку через комаров вида Aedes aegypti.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 человек в бразильском штате Амазонас обратились в медучреждения с симптомами болезни Хаффа.

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