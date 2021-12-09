Лиссабон, , 01:35 — REGNUM 8 декабря в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» «Бенфика» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержала уверенную победу над киевским «Динамо» со счетом 2:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч шестнадцатой минуте забил форвард сборной Украины Роман Яремчук после передачу Жоау Мариу — 1:0. Через шесть минут Жилберто Мораеш удвоил преимущество в счете — 2:0.

Желтые карточки получили Жилберто Мораеш (24'), Илья Забарный (29'), Беньями Вербич (36') и Виктор Цыганков (44').

На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Маркус Зинн. Резерный судья — Марко Фриц.

Статистика матча («Бенфика"/ «Динамо»)

Удары 10/11

Удары в створ 5/2

Владение 39%/61%

Нарушения 12/13

Угловые 4/7

Составы команд:

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Альмейда, Гримальдо, Мораеш (Лазаро, 73'), Пицци (Эвертон, 59'), Вайгль, Мариу (Таарабт, 73'), Силва (Бернардо, 82'), Яремчук (Нуньес, 82').

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 86'), Буяльский, Вербич (Де Пена, 64'), Цыганков (Караваев, 79'), Гармаш (Рамирес, 79').

«Бенфика», одержав вторую победу в группе и набрав 8 очков, поднялась на вторую позицию в турнирной таблице. Киевское «Динамо» с одним очком осталось на последней строчке.