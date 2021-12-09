Мюнхен, Германия, , 01:34 — REGNUM 8 декабря Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0. Таким образом, «сине-гранатовые» впервые в XXI веке не смогли выйти в плей-офф самого престижного еврокубка.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Первый мяч на 34-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер после передачи Роберта Левандовского — 1:0. Через девять минут Лерой Сане удвоил преимущество хозяев — 2:0. На экваторе второй половины 18-летний Джамал Мусиала довел счет до разгромного — 3:0.

Желтые карточки: Бускетс 3', Араухо 16', Ричардс 82'.

Статистика матча («Бавария"/ «Барселона»)

Удары 10/7

Удары в створ 6/2

Владение 53%/47%

Угловые 2/5

Нарушения 11/13

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле (Куасси, 77'), Дэвис (Ричардс, 71'), Павар, Толиссо (Рока, 60'), Мусиала, Мюллер, Сане, Коман (Сарр, 71'), Левандовски (Тилман, 77').

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Лангле, Альба (Мингеса, 31'), Бускетс, де Йонг (Пуч, 73'), Гави (Демир, 86'), Дембеле (Коутиньо, 73'), Дест (Гонсалес, 46'), Депай.

«Барселона», потерпев поражение, с семью очками опустилась на третью строчку в турнирной таблице группы E. «Бавария» с восемнадцатью очками (100%-ный показатель) вышла в плей-офф с первого места.