Москва, , 01:23 — REGNUM Не больше 10 тысяч рублей потребуется гражданину России, чтобы оформить пакет документов для посещения космодрома «Восточный» (Амурская область), сообщили 8 декабря в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Космодром «Восточный» Roscosmos.ru

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Таким образом там отреагировали на обращение студента Московского физико-технического института Ивана Утешева к президенту России Владимиру Путину с информацией об оформлении бумаг для туристической поездки на «Восточный» «за сто тысяч рублей».

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный согласно приложению к приказу ФГУП «ЦЭНКИ» <…> для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка — не более пяти тысяч рублей», — ответили на это в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что в условиях распространения коронавируса въезд в ЗАТО «Циолковский» с апреля 2020 года строго ограничен.

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