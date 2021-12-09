Эль-Кувейт, , 01:20 — REGNUM Первый в государстве случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрировали в Кувейте, 8 декабря сообщило агентство KUNA со ссылкой на кувейтское министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Носителем указанной разновидности SARS-CoV-2 оказался европеец, который прибыл с территории одной из стран Африки. Отмечается, что пациент полностью привит вакциной от COVID-19, одобренной кувейтскими властями. Путешественника поместили в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Кувейт приостановил прямое авиасообщение с ЮАР, Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Замбией и Малави из-заштамма «Омикрон».

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