Ереван, , 01:18 — REGNUM В ходе состоявшихся 8 декабря переговоров армянского министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна с белорусским послом Александром Конюком «стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Белоруссии и Армении в области спорта, образования, науки и культуры и отметили существующий потенциал для расширения двусторонних связей». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк Prokuratura.gov.by

Больше новостей на эту тему в сюжете: Белорусская многовекторность

В кратком официальном сообщении также сказано: «Собеседники выразили уверенность в продолжении эффективного взаимодействия между двумя дружескими странами».

Читайте об эффективности взаимодействия в сюжете: ЕАЭС

Напомним, до назначения послом Александр Конюк был генпрокурором Белоруссии. На своей малой родине он отметился в политических репрессиях, в том числе в уголовном «деле регнумовцев» — противников радикального белорусского национализма и русофобии, апеллировавших к идее общерусского единства и постсоветской интеграции.