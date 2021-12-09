Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 02:44 — REGNUM Лидер боснийских сербов и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик призвал все патриотические силы проголосовать в парламенте Республики Сербской за отмену согласия на перенос ряда полномочий автономии на уровень БиГ. Об этом Додик заявил 8 декабря.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

По словам Додика, это не политическая авантюра, так как в этих действиях нет ничего, что противоречило бы конституции Республики Сербской и БиГ, передает телеканал РТРС.

Он также отметил, что международное сообщество должно найти способ отменить навязанное бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания геноцида в Сребренице. Пока закон в силе, Баня-Лука остается при своём решении о бойкоте работы совместных органов власти, добавил Додик.

Лидер сербов Боснии и Герцеговины отметил, что все, что Республика Сербская делает для того, чтобы вернуть себе полномочия, которые у нее насильно отняли предыдущие верховные представители и которые касаются обороны, правосудия и налогообложения, являются не военными, а политическими инициативами.

Напомним, что ранее Республика Сербская заявила о планах провести в парламенте голосование по вопросу об отмене ряда решений, в рамках которых часть полномочий сербской автономии были переданы центральным властям в Сараево.