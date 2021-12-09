Москва, , 01:17 — REGNUM «Спутник V» назвал самой безопасной и эффективной вакциной в мире глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом специалист рассказал в опубликованном 8 декабря интервью газете «Известия».

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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Глава РФПИ в качестве примера привёл исследование, проведённое в Венгрии. Результаты исследования показали, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 98%. Это означает, что привитые данной вакциной люди защищены от тяжёлого и летального исхода заболевания в 130 раз лучше, чем непривитые. Среди пяти вакцин, которые проходили испытания в Венгрии, это самый высокий показатель.

Дмитриев указал также, что эффективность «Спутника V» длится значительно дольше, чем от других вакцин, при этом число побочных эффектов меньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия рассчитывает на то, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет начато на территории Венгрии с конца 2022 года.

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