Додома, , 08:31 — REGNUM Флаг Танзании установлен на вершине горы Килиманджаро в честь 60-ой годовщины со дня обретения независимости восточноафриканской страной. Об этом пишет BBC Swahili.

Танзания

Группа из 150 человек под предводительством военнослужащих вооруженных сил Танзании водрузили танзанийский флаг на вершине африканской горы. 9 декабря 1961 года был впервые спущен британский флаг и поднят флаг Танганьики, получившей независимость. Тогда же на вершину Килиманджаро был воздвигнут «Факел свободы».

С тех пор Танганьика была преобразована в Объединенную республику Танзанию (ОРТ), в состав которой входит Танзания и Занзибар.