Додома, 9 декабря 2021, 08:31 — REGNUM Флаг Танзании установлен на вершине горы Килиманджаро в честь 60-ой годовщины со дня обретения независимости восточноафриканской страной. Об этом пишет BBC Swahili.

Танзания
Танзания

Группа из 150 человек под предводительством военнослужащих вооруженных сил Танзании водрузили танзанийский флаг на вершине африканской горы. 9 декабря 1961 года был впервые спущен британский флаг и поднят флаг Танганьики, получившей независимость. Тогда же на вершину Килиманджаро был воздвигнут «Факел свободы».

С тех пор Танганьика была преобразована в Объединенную республику Танзанию (ОРТ), в состав которой входит Танзания и Занзибар.