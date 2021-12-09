Лима, , 01:14 — REGNUM Тела пятерых членов экипажа, находившихся в выполнявшем гуманитарную операцию вертолете Ми-171Ш ВВС республики на момент крушения, обнаружили в районе Лима в Перу, сообщает пресс-служба перуанских ВВС.

Вертолет Silkadv.com

Сообщается, что патрули военнослужащих смогли обнаружить место крушения военно-транспортной машины. Пока предполагается, что причиной падения вертолета стали плохие погодные условия. Отмечается, что после обнаружения тел погибших ВВС Перу начали расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM 7 декабря вертолет Ми-171Ш ВВС Перу взлетел с аэропорта Хорхе Чавеса в городе Сан-Рамон. Позднее он пропал с радаров в районе города Сан-Матео в 70 километрах к востоку от перуанской столицы Лимы.

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