Эль-Генейна, Судан, , 08:30 — REGNUM В провинции Западный Дарфур, Судан произошли межэтнические столкновения, ставшие причиной смерти более 100 человек. Об этом сообщает BBC Swahili.

Солдат в Судане Иван Шилов © ИА REGNUM

Стычки возникли между суданцами арабского происхождения и боевиками-представителями народа Масалит. Вооруженные бои не стихают уже на протяжении нескольких дней.

По данным ООН, боевые действия вынудили тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Некоторые из граждан мигрировали в Чад, граничащий с Суданом. Один из свидетелей беспорядков рассказал, что боевики напали на их населенные пункты, открыли огонь на поражение, а затем приступили к поджогу домов. Более того, нападавшие установили блокпосты, чтобы перегородить дорогу желающим сбежать.

Столкновения начались в воскресенье на прошлой неделе. Число погибших на тот момент составляло 55 человек. Десятки людей остаются пропавшими без вести. Также поступают сообщения о вооруженных вспышках на этнической почве в южной части региона.

Правительство направило военные и полицейские подразделения в Западный и Южный Дарфур для подавления волнений.