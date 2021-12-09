Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Ситуация, которая сложилась вблизи украинско-российской границы, не является для США основанием для направления Украине дополнительной военной помощи. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 8 декабря сообщил на брифинге в Вашингтоне.

Джон Кирби Politico.com

Комментируя вопрос о реакции США на потенциальный запрос о дополнительной помощи со стороны Киева Кирби заявил, что «всё зависит от ситуации», но в целом «мы сейчас не в этой точке». Он напомнил, что на текущей неделе Украине будет отправлена последняя партия военной помощи из одобренного ранее властями США пакета в размере $60 млн, включающая стрелковое оружие и боеприпасы.

Джон Кирби «У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные должны использовать американское оружие, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, «ответственно и в целях самообороны».

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