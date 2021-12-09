Бамако, , 01:08 — REGNUM По меньшей мере семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва самодельной бомбы, оставленной на дороге в центральной части Мали. Об этом 8 декабря сообщила на своей странице в Twitter миссия организации по стабилизации в ситуации в стране (MINUSMA).

Миротвроцы ООН в Мали Defensie.nl

Инцидент произошел в районе города Бандиагара. Колонна автомобилей с миротворцами следовала из города Дуэнца в Севарэ. Еще три человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на востоке Мали боевики атаковали автобус с мирными гражданами. В результате нападения погиб 31 человек и 8 пострадали.

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