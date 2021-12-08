Москва, 9 декабря, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Российские следователи в ходе проверок в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Роскосмос) установили, что должностные лица этого предприятия причинили ему ущерб в размере 957 млн рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

По его словам, крупный ущерб был нанесён предприятию в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011—2020 годов».

«Должностные лица <…> совершили действия по заключению госконтракта на поставку комплекса оборудования на условиях его завышенной стоимости, причинив ущерб в размере 957 млн рублей», — сказал Бастрыкин.

РКЦ «Прогресс» является одним из ключевых предприятий Роскосмоса. Более 17 тысяч сотрудников ракетно-космического центра занимаются производством ракет-носителей семейства «Союз-2», а также разработкой и сборкой прикладных и научных космических аппаратов.

Ещё в 2019 году глава СК РФ заявил, что следователи выявили в государственной корпорации «Роскосмос» миллиардные хищения.