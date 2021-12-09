Кения, 9 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Террорист-смертник совершил взрыв в деревне Камлома Ката, Кения, унеся жизни двоих человек. Об этом 9 декабря пишет Deutsche Welle Swahili.

Пояс смертника

Преступником оказался некий Джон Одхиамбо, который зашел в дом Питера Оньянго, начав задавать ему вопросы. В одном помещении с ним находились также его жена и 14-летняя дочь. В ходе беседы террорист совершил подрыв. Оба родителя погибли, девочка-подросток госпитализирована в критическом состоянии.

Одхиамбо замечен в террористической деятельности не впервые. 17 декабря прошлого года он привел в действие взрывное устройство в торговом центре Катито с целью убить свою девушку. Ей удалось избежать смерти, а нападавшему — скрыться от правоохранителей.

Полиция усилила меры безопасности, организовала патрулирование местности и начала расследование по этому делу для установления причины теракта.