Джуба, , 08:27 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) призвала лидеров Южного Судана срочно сесть за стол переговоров, так как процесс установления мира находится под угрозой и продвигается слишком медленными темпами. Об этом пишет VOA Swahili.

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Специальный посланник ООН в Южном Судане Николас Хейсон заявил, что столь вялотекущий процесс установления мира может привести к опасным последствиям. Он отметил на пресс-конференции, что противоборствующим сторонам нужно по-новому взглянуть на установление мира и проявить сильную политическую волю для урегулирования отдельных аспектов принятого соглашения.

Хейсон также упомянул крупное наводнение, вызванное приливными дождями, продолжавшимися на протяжении полугода. Бедствие затронуло более 800 000 суданцев, ставших внутренне перемещенными лицами и нуждающихся в помощи.

С момента обретения независимости в 2011 году в стране наблюдается нестабильная ситуация. Южный Судан пережил кровопролитную пятилетнюю гражданскую войну между двумя лагерями, один из которых поддерживает президента государства Сальву Киира, а второй — вице-президента Риека Мачару. В результате противостояния погибло уже более 400 000 человек.

В 2018 году стороны подписали соглашение, которое положило конец войне. Однако его ключевые положения так и не были реализованы, а вооруженные стычки по-прежнему не утихли.