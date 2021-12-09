Минск, , 00:59 — REGNUM «Стороны обменялись информацией в рамках текущей повестки дня белорусско-казахстанских отношений, обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества на ближайшую перспективу, реализацию двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях», — сообщает МИД Белоруссии по итогам состоявшихся 8 декабря переговоров белорусского министра иностранных дел Владимира Макея с казахстанским послом Аскаром Бейсенбаевым.

МИД Белоруссии Homoatrox

В кратком официальном сообщении МИД Белоруссии отсутствуют подробности переговоров. МИД Казахстана не сообщает о них вовсе.

Ранее официальный Минск высказывал интерес к поставкам казахстанской нефти на белорусские НПЗ в рамках реализации принятого Александром Лукашенко решения по замещению поставок из России. По мнению его окружения, такая мера позволит снизить зависимость Белоруссии от своего единственного союзника, донора его бюджета и суверенитета.

Читайте аналитику сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии