Минск, , 00:56 — REGNUM Из-за введения правительством Белоруссии продовольственного эмбарго в отношении стран, которые применяют к официальному Минску санкции, после 1 января белорусские предприятия не останутся без сырья, а рынок не испытает дефицита. Об этом 8 декабря заявил новоиспечённый главный белорусский каратист — замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Алексей Богданов (второй слева) на переговорах с китайскими представителями о продаже продовольствия Mshp.gov.by

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Чиновник заверил в наличии «двойного запаса» по молочной продукции, большом потенциале насыщения внутреннего рынка стремительно подорожавшим мясом, а также в целом обеспечении «продовольственной безопасности» ещё 10 лет назад. Богданов уверен, что продовольственные товары «никуда не пропадут» и «только будет расширяться ассортимент и объём производимой продукции согласно нашим планам».

«Потребитель не ощутит никаких изменений с точки зрения насыщения полок. Те же колбасы, сыр мы производим в очень больших объемах», — цитирует Богданова госинформагентство БелТА, неоднократно уличённое в дезинформации.

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«Например, мы ввозили из Европы лишь 4% говядины, остальной товар шел из других государств. Что касается свинины, в прошлом году мы завезли большую часть из России. Никаких проблем по замещению здесь нет. Да и мы сами каждый год добавляем в объемах производства мяса птицы, говядины, свинины, молочной продукции. Доля импорта с каждым годом становится меньше», — поведал чиновник.

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По его словам, с овощами и фруктами, существенно подорожавшими с начала года, то всё буде хорошо, потому что «доля отечественных на полках — от 60% до 90%, в зависимости от вида» (вероятно, речь не о «белорусских авокадо»). Отождествляя Европу исключительно с Евросоюзом, чиновник из «центра Европы» разъяснил особенность текущего момента и дал дельные советы: «Многие товары, которые завозились из ЕС, шли транзитом. Поэтому нашим коммерческим структурам, которые занимаются импортом, необходимо быстро переориентироваться непосредственно на производителей. Возможно, будет даже дешевле, чем через какого-то посредника, который был раньше в Европе. Конечно, это будет в том числе импульсом для наших товаропроизводителей и инвесторов увеличить объемы производства овощей и фруктов в нашей стране, заложить новые сады».

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