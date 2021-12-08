Иерусалим, 9 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Мощная пыльная буря с сильным ветром и ливнями обрушилась на Израиль, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек. Об этом 8 декабря передал радиостанция Kan

Steve & Jemma Copley Песчаная буря

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Пострадавшей является 70-летняя жительница Иерусалима, которую ранила ветка от дерева, сломавшаяся от ветра. Кроме того, отмечается, что на горе Хермон на севере Израиля выпал снег. Из-за разгула природной стихии в районе Мертвого моря ожидаются подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября пыльная буря накрыла Ташкент, а также ряд регионов Узбекистана. В столице республики за помощью к медикам обратились более 4 тысяч человек.