Белград, 9 декабря, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Послы стран-членов Евросоюза на заседании 8 декабря утвердили все четыре главы кластера 4 переговоров о присоединении Сербии к ЕС. Этим выполнены все формальные условия для открытия этого кластера в переговорах со Сербией на предстоящей Межправительственной конференции 14 декабря, сообщил телеканал РТС.

Politico.eu Флаги Сербии и ЕС

«Решением об открытии кластера 4 Евросоюз отметил все усилия Сербии в области верховенства закона, правосудия, борьбы против коррупции и организованного криминала», — сообщила по этому поводу министр по евроинтеграции правительства Сербии Ядранка Йоксимович.

Напомним, что кластер 4 относится к вопросам защиты окружающей среды, энергетики, транспорта, к климатическим изменениям.