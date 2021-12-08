Москва, 9 декабря, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Количество уголовных дел по коррупционным преступлениям, возбужденным Следственным комитетом России в 2021 году, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«За 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета поступило 23 тыс. 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года», — приводит его слова «Российская газета».

Бастрыкин добавил, за девять месяцев текущего года в суды уже направили 7405 уголовных дел в отношении 8175 человек. При этом около четверти из них связано с дачей взятки. Также много уголовных дел возбуждается по фактам мошенничества, растраты или получения взятки.

Глава СКР отметил, что общий объем ущерба по коррупционным преступлениям за девять месяцев 2021 года составил 13 млрд рублей. Однако уже возмещено из них более 8 млрд рублей. Также наложен арест на имущество на общую сумму в 18 млрд рублей.