Москва, 9 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. В России 9 декабря вступили в силу поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…», предусматривающие создание реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

(сс) klimkin Охотничье ружье

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года, подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.

«В реестр включаются сведения о лицах, с которыми по их вине на основании решения суда прекращено охотхозяйственное соглашение, а также о лицах, уклонившихся от заключения охотхозяйственного соглашения», — говорится в п.2 ст. 37.1 закона.

Отмечается, что уполномоченный орган власти может включать в реестр сведения о наименовании, месте нахождения лица, идентификационный номер налогоплательщика — для юридического лица, полное имя и ИНН — для индивидуального предпринимателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» расширили круг лиц, наделенных правом охотиться для регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.