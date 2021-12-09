Лондон, , 00:37 — REGNUM Ужесточение санитарных мер из-за распространения штамма «Омикрон» объявлено властями в Великобритании. Об этом 8 декабря сообщил журналистам на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил Джонсон, было принято решение о переходе к «плану Б» в Англии, чтобы замедлить распространение коронавируса. В других административно-политических частях страны — Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, ограничительные меры, скорее всего, будут повторены.

План включает в случае резкого роста заболеваемости работодателям вернуть сотрудников на удаленную работу, вновь становится обязательным ношение масок, а вход в ночные клубы станет возможен только по электронным свидетельствам о полной вакцинации.

Джонсон уточнил, что в настоящее время полностью привитым считается человек, получивший две дозы вакцины. В будущем это определение может измениться и к двум основным дозам станет обязательна бустерная прививка. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не может полагаться на предварительные данные о более лёгком течении COVID-19 в случае заражения штаммом «Омикрон». Власти намерены активизировать программу по вакцинации, полагая, что это поможет сдержать распространение коронавируса.

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