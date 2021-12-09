Минск, , 00:35 — REGNUM Бывший посол России в Белоруссии — нынешний госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, где 8 декабря провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. По информации белорусского министерства, чиновники обсудили «актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства».

Дмитрий Мезенцев и Владимир Макей Mfa.gov.by

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Макей и Мезенцев также обсудили деятельность Постоянного комитета Союзного государства, роль «Группы высокого уровня» в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестку предстоящего заседания группы.

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«Особое внимание было уделено тематике системного участия постоянного комитета Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, созданию медиахолдинга Союзного государства», — уточнили в пресс-службе.

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Напомним, о создании нового медийного холдинга было заявлено после подписания 4 ноября на Госсовете Союзного государства 28 «союзных программ» углубления союзной интеграции России и Белоруссии. До этого независимые эксперты констатировали фиаско информационной политики Союзного государства и в целом неэффективность работы бюрократии СГ.

Отметим, что до конца лета 2020 года госагитпроп Белоруссии вёл информационную войну против формально союзной России. Госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков обвинил Россию в подготовке интервенции посредством заброски групп боевиков. До этого, в 2019 году Александр Лукашенко санкционировал травлю посла России — спецпредставителя российского президента Михаила Бабича, в которой активно участвовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Бабича в посольстве России сменил Мезенцев, занявший должность госсекретаря Союзного государства после отставки провалившего направления союзной работы Григория Рапоты.