Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, который состоялся 7 декабря, стал темой телефонных переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, участники беседы обсудили возможные шаги НАТО по ситуации с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Энтони Блинкен в ходе разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем поднял вопрос Украины и «действий России» у своих границ.

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