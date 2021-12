Монреаль, Канада, , 00:07 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал топ-10 лучших видеоигр, релиз которых состоялся на консоли PlayStation 4. Статья была размещена 8 декабря на сайте издания.

PlayStation (сс) InspiredImages

Редакция составила рейтинг на основе оценок, которые проекты получили на сайте Metacritic. Во вторую часть топ-10 попали такие игры, как Journey (92 балла), Uncharted 4: A Thief's End (93), Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (93), Persona 5 (93) и The Last Of Us Part 2 (93).

Пятую и четвёртую позиции заняли God Of Wa (94) и The Last Of Us Remastered (95). Третье и второе места достались Persona 5 Royal (95) и Grand Theft Auto 5 (97). Позицию лидера рейтинга заняла игра Red Dead Redemption 2, которую эксперты Metacritic оценили в 97 баллов.

Напомним, релиз Red Dead Redemption 2 на Playstation 4 состоялся 26 октября 2018 года, игра также вышла на консоли Xbox One. Рядовые пользователи Metacritic дали PS4-версии игры 8,6 баллов (из 10).

Читайте ранее в этом сюжете: Screen Rant: новая подписка Playstation будет хуже Xbox Game Pass