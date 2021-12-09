Белград, , 00:24 — REGNUM В министерстве обороны Сербии прошла дискуссия по вопросу о моделях повторного введения военной повинности в законодательство Сербии. Об этом говорится в сообщении, которое 8 декабря распространило сербское военное ведомство.

Сербские военнослужащие на учениях Минобороны Сербии

Во время встречи, в которой принимал участие и министр обороны Небойша Стефанович, обсуждались различные модели службы в армии для военнообязанных, которые используются в европейских странах. Также участники встречи проанализировали действия, которые ранее предпринимались министерством по этому вопросу, отмечается в сообщении.

Соответствующие подразделения министерства обороны и Армии Сербии представили министру Стефановичу отчеты о состоянии инфраструктуры, кадровых возможностях и логистических условиях, необходимых для повторного введения воинской повинности.

Напомним, что ранее Министерство обороны Сербии отмечало, что новые условия диктуют необходимость того, чтобы армия Сербии вернулась к модели прохождения обязательной службы в армии для сербских граждан.