Тбилиси, , 00:15 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором выразила обеспокоенность ситуацией на границах Украины, сообщает 8 декабря грузинский телеканал «Формула».

Саломе Зурабишвили President.gov.ua

"Я хотела бы вновь подтвердить полную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины; я хотела бы выразить свою солидарность с украинским народом, с которым нас сближает историческая дружба на пути восстановления независимости, преодоления советского прошлого, строительства нового современного государства и европейской интеграции. Я верю, что Украина выдержит нынешнюю напряженность и угрозы, и никто и ничто не изменит выбранный ею путь. Я также считаю, что мирным переговорам нет альтернативы, и достижение мира и стабильности отвечает всеобщим интересам», — заявила Зурабишвили.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ответил Зурабишвили на своей странице в «Твиттере».

"Спасибо вам за ваше решительное заявление о солидарности и поддержке Украины. Мы становимся сильнее вместе с надёжными партнерами. Для дружественных стран Ассоциированного трио будущее — безальтернативно. Вместе мы готовимся к Брюссельскому саммиту Восточного партнерства», — написал Зеленский.

Напомним, что «Ассоциированое трио» — это формат, созданный МИДами Грузии, Молдавии и Турции, в котором стороны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать свои действия в рамках «Восточного партнёрства».