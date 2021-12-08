Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В последний день перед тем, как Apple должна была начать исполнять решение суда по делу об иске Epic Games, компании удалось наложить на него временный запрет. Об этом 8 декабря сообщил портал 9to5Mac.

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Издание отмечает, что «в последнюю минуту» апелляционный суд удовлетворил ходатайство Apple об отсрочке исполнения решения суда первой инстанции. Он отметил, что отсрочка будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение по апелляции IT-гиганта.

Напомним, 10 ноября 2021 года судья Ивонн Гонсалес Роджерсотклонила ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить ей отсрочку по исполнению судебного решения по делу об иске Epic Games. Cогласно этому решению Apple должна была внести изменения в онлайн-магазин App Store, которые бы позволили разработчикам приложений использовать сторонние платёжные системы.