Москва, , 23:54 — REGNUM Поставки топлива на оптовый и розничный рынок в России осуществляются в объёме, полностью удовлетворяющем растущий спрос. Об этом 8 декабря заявили журналистам в пресс-службе Минэнерго.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Благодаря высоким запасам, а также произошедшему ранее падению оптовых цен с пиковых значений, поставки топлива на АЗС идут бесперебойно и полностью удовлетворяют растущий спрос со стороны населения и бизнеса», — отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что продолжают следит за поддержанием устойчивого уровня поставок бензина потребителям и в перспективе ожидают сохранение стабильного состояния рынка.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что за первую неделю декабря средняя цена на литр бензина в России выросла на 18 копеек и достигла 49,87 рубля, дизельное топливо подорожало на 30 копеек — до 53,33 рубля за литр.

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