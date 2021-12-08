Москва, 8 декабря, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Поставки топлива на оптовый и розничный рынок в России осуществляются в объёме, полностью удовлетворяющем растущий спрос. Об этом 8 декабря заявили журналистам в пресс-службе Минэнерго.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Благодаря высоким запасам, а также произошедшему ранее падению оптовых цен с пиковых значений, поставки топлива на АЗС идут бесперебойно и полностью удовлетворяют растущий спрос со стороны населения и бизнеса», — отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что продолжают следит за поддержанием устойчивого уровня поставок бензина потребителям и в перспективе ожидают сохранение стабильного состояния рынка.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что за первую неделю декабря средняя цена на литр бензина в России выросла на 18 копеек и достигла 49,87 рубля, дизельное топливо подорожало на 30 копеек — до 53,33 рубля за литр.