Белград, 9 декабря, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Последнее заявление президента Сербии Александра Вучича, согласно которому в недавно принятый в парламенте и подписанный им закон о референдуме будут внесены некоторые поправки, свидетельствует о том, что «этот документ принимался по политическим причинам, и относится он не к реформе судебной власти, а к Косово и Метохии». Такое мнение ИА REGNUM 8 декабря высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия

«Как по-другому объяснить то, что теперь по запросу Венецианской комиссии в закон будут внесены изменения, в соответствии с которыми срок для повторного проведения референдума на одну и ту же тему увеличивается с двух до четырех лет? Суть этого решения в следующем — если в Сербии будет проведен референдум по вопросу об исчезновении Косово и Метохии из преамбулы конституции, какое-то новое правительство, которое сменит правительство Вучича, не сможет в течение четырех лет проводить новый референдум по этому же вопросу», — рассказал Мирович.

Эксперт отметил, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти и международные посредники в переговорах Белграда и Приштины неоднократно заявляли о том, что конституция Сербии является препятствием для достижения всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной и что она должна меняться.

Напомним, что Вучич 8 декабря в Белграде заявил о том, что Сербия готова прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии и увеличить срок для проведения повторного референдума по одному и тому же вопросу с двух на четыре года.