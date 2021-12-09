9 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили причину, по которой США отказались от обещания не расширять НАТО на восток.

Елизавета Коробова, , 00:51 — REGNUM Заявление официального представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит «политику открытых дверей», позволяющую вступать в Североатлантический альянс новым странам, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Нед Прайс U.S. Department of State

«Чудненько: захотел дал слово, захотел забрал обратно. Короче, моё слово, что хочу, то и делаю с ним. С Америкой ни о чём договариваться нельзя, они на соглашения плюют», — поделилась своим мнением Раиса Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что США, конечно, повели себя очень нагло и самоуверенно по отношению к России, будучи абсолютно уверенными, что за это им ничего не будет. Будет, считают граждане, и уже совсем скоро.

«Наглецы, да и только. Сразу вспоминается: «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!» Но, как известно, и против Кости Сапрыкина методы нашлись, и против натовских «кирпичей» тоже найдутся», — отмечает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что только очарованная Западом советская элита могла довериться пустым обещаниям Соединённых Штатов. На самом деле, США даже не думали о том, чтобы остановить продвижение НАТО на восток.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да все и так прекрасно знали, что НАТО будут продвигаться на восток, просто не хотели сами себе в этом признаваться. Грезили о западных благах, о счёте в швейцарском банке, но всё это было в ущерб совести — страну по кусочкам распродали», — пишет Валерия И.

Часть людей считает, что вся проблема заключается не в том, что США не сдержали своё слово, а то, что Советского Союза больше нет, который мог бы противостоять намерениям НАТО продвигаться на восток.

«Уже поздно говорить. Это тогда надо было все изложить чётко и понятно на бумаге, но наш «пятнистый президент» уже работал на интересы Запада», — считает Олег Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Российской Федерации из всей этой истории необходимо сделать выводы и больше никогда не попадаться на удочку американских заверений, потому что через пару десятков лет очередной представитель Госдепа назовёт новую отмазку, чтобы объяснить, почему США нарушили свои обещания.

«С ними надо держать ухо востро, даже если написано, они всё выкрутят в свою сторону. Они умеют изворачиваться и оспаривать, а уж если устная договорённость, то они вообще о ней забывают», — указывает Ольга Г.

«Прожитого не пережить, а прошедшего не воротить. Нет никакого смысла уповать на то, что с НАТО документы не подписали. Подписали бы, и всё равно альянс бы пошёл на Восток, потому что для него это жизненная необходимость. А нам следует из этого сделать выводы, которые звучат просто: «Никогда не доверять американцам», — написал Алексей П.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 7 декабря официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге о том, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит «политику открытых дверей», позволяющую вступать в Североатлантический альянс новым странам.