Минск, 8 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Спецслужбы Белоруссии задержали, допросили и взяли под стражу редактора белорусского издания «Ежедневник». По информации его коллег из «Белорусской ассоциации журналистов», Сергей Сацук будет отправлен в следственный изолятор.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сергей Сацук известен громкими антикоррупционными расследованиями, в том числе и в системе государственной системы здравоохранения. Косвенно обвинения указывали как минимум на злоупотребления служебным положением руководства минздрава Белоруссии.

После ареста в марте 2020 года Сацук был отпущен под подписку и прекратил активную публицистическую деятельность. Тогда спецслужбы обвиняли редактора влиятельного независимого издания в «заказной» публикации и даже получении «взятки».

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Совмин Белоруссии официально санкционировал публикацию «заказных» материалов в интересах бюрократии. БАЖ, защищавшая интересы сотрудников независимых СМИ, была ликвидирована Верховным судом по инициативе минюста Белоруссии в 2021 году. Сайт ассоциации заблокирован по решению министерства информации как якобы угрожающий национальной безопасности постсоветской республики.

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