Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 8 декабря поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за поддержку Косово и поприветствовал ее преемника Олафа Шольца.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что «социал-демократ будет продвигать демократию на Западных Балканах».

Напомним, 8 декабря начал работу новый посол Косово в Германии Фарук Айети. Дипломат выразил надежду на то, что ему удастся убедить правительство Шольца изменить нарратив по Косово таким образом, чтобы позицию Сербии можно было не учитывать.