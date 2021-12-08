Вашингтон, , 23:40 — REGNUM На тему действий НАТО в случае «российской агрессии» против Украины поговорили 8 декабря по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Обсуждались варианты действий альянса «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Прайса, поводом к созвону стала беседа между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, состоявшаяся накануне, 7 декабря, и во многом посвящённая тревожным для Москвы действиям НАТО на восточном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пришли к саммиту, который прошёл 7 декабря, имея претензии к России в связи с её действиями около своих границ — якобы угрожающих Украине, и с предупреждением о готовности ввести санкции против РФ.

Россия на саммите указала на то, что НАТО ведёт себя у российских границ неподобающим образом, до того агрессивно, что Путин потребовал у Байдена заверенных гарантий дальнейшего непродвижения альянса на восток.

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