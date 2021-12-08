Брюссель, 8 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. НАТО остается приверженным сохранению стабильности в балканском регионе и в Косово и Метохии, а международные Силы для Косово (KFOR) под командованием альянса и впредь будут выполнять свою миссию в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН. Об этом заявил 8 декабря заместитель помощника генерального секретаря НАТО вопросам политики безопасности Хавьер Коломина.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг с военными KFOR («Силы для Косово»)

Коломина отметил, что НАТО прекрасно сотрудничает с армией Сербии. В качестве факторов дестабилизации в регионе он выделил политическую конфронтацию, отсутствие реформ, националистическую риторику и влияние «некоторых внешних сил на Западные Балканы».

«Есть определенная тревожность. Влияние внешних факторов — это еще один момент, который нас заботит», — процитировало агентство «Танюг» слова Коломины.

Он также отметил, что «коллеги в Белграде и Боснии и Герцеговине должны прилагать более конструктивные усилия в попытки снять существующую напряженность».

Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН за безопасность в Косово и Метохии отвечают международные силы под командованием НАТО.