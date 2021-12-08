Батуми, Грузия, 8 декабря, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Количество грузинских граждан, ежедневно ездивших на заработки в Турцию, существенно сократилось из-за резкого обесценивания турецкой национальной валюты — лиры, сообщает 8 декабря грузинский телеканал «Ачара».

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Несмотря на то, что правила пересечения грузино-турецкой границы, длительное время закрытой из-за пандемии коронавируса, существенно упростились, количество граждан Грузии, ежедневно выезжающих в Турцию, не только не увеличилось, но и значительно уменьшилось. Причиной этого стало резкое падение курса турецкой лиры.

Каждое утро через КПП Сарпи в Аджарии в Турцию выезжало большое количество жителей Грузии. Из-за чрезвычайно высокой безработицы и низких доходов грузинские граждане вынуждены были работать на турецких работодателей или заниматься в ближайших турецких населённых пунктах приграничной торговлей.

Но резкое удешевление турецкой лиры, произошедшее в последнее время, привело к тому, что гражданам Грузии стало невыгодно работать на территории Турции. В связи с чем материальное положение многих жителей приграничных районов Грузии значительно ухудшилось.