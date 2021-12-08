Варшава, , 23:34 — REGNUM В Польше с 1 марта 2022 года вводится обязательная вакцинация от коронавируса для медиков, учителей и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает «Польское радио».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вакцинация против COVID-19 для медиков, учителей и военизированных служб будет обязательной, а не принудительной. Обязанность — это строго юридический термин. В нашем порядке прививок нет принудительной вакцинации, есть обязательные прививки. Принуждение будет заключаться в том, что мы будем ходить из дома в дом и убеждением заставлять людей делать прививки. Есть обязательство по вакцинации, которое сопряжено с определенными правовыми последствиями», — заявил официальный представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

Ранее о том, что с 1 марта вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, заявлял министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

«Вспомним, что те страны, которые уже сегодня вводят обязательные прививки, уже сегодня заявляют о том, что эти прививки будут обязательными. Мы должны дать заблаговременно время тем, кто будет подпадать под обязательность прививок …, чтобы 1 марта они пришли на работу в медицинские учреждения и во всевозможные службы уже как привитые люди», — передаёт слова Андрусевича Polsat News.

На вопрос журналиста о том, является ли 1 марта крайним сроком для обязательной вакцинации, Андрусевич ответил, что строго обязательным этот срок будет только для медиков. «Для служб и учителей крайний срок, приблизительно в районе 1 марта, в настоящее время согласовывается на министерском уровне с другими ведомствами, ответственными за каждую из этих служб или за учителей», — сказал он.