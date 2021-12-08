Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Украинские военные должны использовать американское оружие, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, «ответственно и в целях самообороны», заявил 8 декабря на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон не устанавливает каких-то географических ограничений для использования этих вооружений.

«Они принадлежат украинским вооруженным силам. Мы ожидаем, что… они будут использовать их ответственно и в целях самообороны, но мы не привязываем их применение к конкретным географическим регионам Украины», — сообщил Кирби.

Также он сообщил, что до 12 декабря Украина получит партию стрелкового оружия и боеприпасов, назвав их последней частью военной помощи США, утвержденную на 2021 год.

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