Вологда, 8 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. В Вологодской области рост цен на недвижимость отразился на темпах выполнения программы по переселению жителей аварийных домов. Об этом на заседании регионального заксобрания сообщил заместитель губернатора Антон Стрижов, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Он отметил, что увеличилась стоимость не только нового жилья, но и жилья на вторичном рынке, а стоимость квадратного метра в рамках программы переселения осталась на прежнем уровне — 35 375 рублей за 1 кв. метр, в связи с чем темпы расселения снизились.

Стрижов отметил, что принимаются все меры, чтобы максимально выполнить программу переселения в 2021 году за счет приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и выкупа жилых помещений у граждан.

Правительством РФ принято решение о дополнительном выделении средств на ускоренную реализацию программы переселения. Губернатором области Олегом Кувшинниковым это решение поддержано: направлено ходатайство в Фонд реформирования ЖКХ о переносе сроков реализации программы на декабрь 2024 года.

«Это станет возможным при ускоренном финансировании из федерального и областного бюджетов, — подчеркнул Стрижов. — Для того чтобы нивелировать ситуацию, связанную с ростом стоимости строительства и стоимости вторичного жилья на рынке, нами было предложено (и Губернатор поддержал это решение) увеличить стоимость одного квадратного метра до 51,73 тысяч рублей. Это решение нашло отражение в бюджете. С 2022 года контрактование объектов по строительству в рамках реализации программы будет осуществляться на основании этой рыночной стоимости. Ключевое решение позволит нам возобновить и ускоренно реализовать программу переселения».

Всего, по данным правительства Вологодчины, по итогам первого этапа в 2020 году переселено 978 человек, ликвидировано более 16 тысяч «квадратов» аварийного жилья. До конца этого года будет завершен второй этап программы, новое жилье получат 674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы РФ получат ещё 100 млрд рублей на расселение ветхих домов