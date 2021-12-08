Горловка, ДНР, , 23:27 — REGNUM Обстрел запада Горловки и села в Новоазовском районе на юге ДНР осуществили украинские боевики 8 декабря, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. На западе Горловки под обстрел попал посёлок Широкая Балка.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Атака ВСУ по Широкой Балке началась в 14:10 мск: стреляли из гранатомётов и из стрелкового оружия. Затем в 15:17 мск начался гранатомётный обстрел окрестности села Безыменное. В общей сложности боевики выпустили по ДНР 31 гранату.

Напомним, накануне, 7 декабря, ВСУ обстреляли в ДНР горловский посёлок шахты 6/7, боевики применили станковый противотанковый гранатомет.

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