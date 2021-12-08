Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM В сеть выложили новую фотографию со съёмок фильма «Анчартед: На картах не значится» (Uncharted). Изображение было опубликовано 8 декабря на портале Games Radar.

Том Холланд Gage Skidmore

На снимке запечатлён момент будущей картины, в который Нейтан Дрейк (Том Холланд) о чём-то спорит со своим наставником Виктором Салливаном (Марк Уолберг). Отметим, что ранее Холланд рассказал журналистам, что после того, как столкнулся с Уолбергом на съёмочной площадке, решил тренироваться и набирать вес.

Актёр сообщил, что после того, как производство картины закрыли из-за коронавируса, всё, что он делал — это «ел и тренировался, ел и тренировался, ел и тренировался», поскольку не хотел «выглядеть как ребёнок рядом с Марком».

https://twitter.com/SoulwellPublish/status/1468669074783846400

Напомним, сюжет фильма расскажет о приключениях молодой версии Нейтана Дрейка — главного героя серии видеоигр Uncharted. Премьера картины в России запланирована на 10 февраля 2022 года.

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