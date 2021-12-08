Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Проблема российских виз для дипломатов США начала решаться после состоявшегося накануне, 7 декабря российско-американского саммита, сообщил 8 декабря журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Планируется начать соответствующие переговоры.

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По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в формате видеоконференции смогли договориться.

Прайс «В вопросах виз для дипломатов достигнут определённый прогресс. Насколько я знаю, консультации по этому вопросу должны возобновиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7декабря Путин в беседе с американским коллегой предложил «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий». Он назвал это шагом к улучшению отношений двух стран.

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