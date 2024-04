Вашингтон, 8 декабря, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Бывшая участница электронного дуэта Crystal Castles Элис Гласс представила новый сингл «Fair Game» в качестве четвертого превью своего дебютного сольного альбома «Pray//IV». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

После выпуска «Baby Teeth» в прошлом месяце Элис Гласс представила еще одну вырезку из «Pray//IV» под названием «Fair Game», которая вышла вместе с видео, снятым Брайаном М. Фергюсоном.

https://twitter.com/ALICEGLASS/status/1468395577599688704

Дебютный сольный альбом Элис Гласс также будет включать более ранние релизы «Suffer and Swallow» и «I Trusted You» 2018 года.