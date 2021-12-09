9 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:07 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Штатов на 2022 финансовый год (начался 1 октября), предполагающий выделение порядка $770 млрд и сфокусированный на противостоянии России и Китаю. При этом из него исключили санкции против «Северного потока — 2» и суверенного долга России. Вместе с тем в бюджет включили расходы на военную помощь Украине ($300 млн) и положение о финансировании Европейской инициативы по сдерживанию России в размере $4 млрд.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пентагон планирует приобрести у компании Boeing семнадцать истребителей F-15EX и 12 самолетов F/A-18E/F Super Hornets. При этом ВВС США не позволят отказаться от большинства запрашиваемых самолетов, но A-10 Thunderbolt II в их число не входит. В докладе говорится, что положение Сената также не позволяет военному ведомству снять с вооружения ни один Warthog в следующем году.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Boeing F-15EX Boeing.com

При этом большинство пользователей осудили решение Пентагона списать самолеты A-10 Thunderbolt II. По их мнению, это одна из самых эффективных моделей в американской авиации.

«В дополнение к своим боевым возможностям, Warthog был намеренно спроектирован так, чтобы многочисленные детали размещались с обеих сторон самолета. Таким образом, если одна часть окажется подбитой, будет больше шансов найти запчасти с помощью упрощенной инвентаризации», — пишет lookslikeaduck549.

«Военно-воздушные силы не слишком заинтересованы в непосредственной наземной поддержке. Так что если они хотят избавиться от A10, пусть армия заберет его», — говорит tominwisconsin929 о самолете, от которого ВВС США позволили отказаться.

«Я прослужил в армейской авиации 20 лет, и я помню, как в 80-х — начале 90-х годов ВВС США хотели избавиться от A-10 в конце Холодной войны. В то время ВВС США не очень-то нужна была миссия ближней авиационной поддержки, им нужны были деньги для покупки более ярких истребителей. Армия была настолько обеспокоена, что, помнится, существовал план, согласно которому армейская авиация должна была принять на вооружение A-10, чтобы не потерять возможность ближней авиационной поддержки. Потом началась война в Персидском заливе, A-10 стал героем, и все это сошло на нет. С тех пор F-16 были и остаются сильно усиленными, чтобы также выполнять роль ближней авиационной поддержки. Так что теперь, когда мы на некоторое время снова выходим из военного бизнеса, ВВС США снова пытаются высвободить эти деньги. ВВС США просто хотят потратить эти деньги в другом месте, а не сокращать свой бюджет», — объясняет Hillarys_Thong.

«Многие считают, что A-10 устарел, потому что другие самолеты используют управляемые боеприпасы большой дальности. Однако такое мышление предполагает изобилие этих дорогостоящих и не очень доступных предметов. Кроме того, не стоит полагаться на спутниковое наведение, когда речь идет о Китае. A-10 по-прежнему полезен для выполнения своей предназначенной роли. Лучше модернизировать его», — считает seniorsapper.

A-10 U.S. Air Force photo by Master Sgt. William Greer

«Отказаться от A-10 — это все равно, что сказать: «штык устарел», — отвечает cestmoi004.

«A-10 может нести нагрузку, для которой он был разработан. Все, что может уничтожить танки, войска и бункеры. В нем нет ничего оборонительного. Потрясающий самолет, который может сделать для наземных войск больше, чем 10 F-16, 15, 35 и т. д. Отсутствие модернизации (по сравнению с другими самолетами) делает его живучим», — отмечает Williesc.

«Отправить А-10 на пенсию. Хорошая идея. Пусть F-35A обеспечивает ближнюю воздушную поддержку. Когда его один раз подобьют, то мы потеряет 148 миллионов долларов и жизнь пилота. Пентагоновское мышление в лучшем виде. Может, хотя бы найти замену A-10, прежде чем отправлять его на пенсию?» — интересуется Bennys5149.

F-35A Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force

«Может быть, просто построить совершенно новые самолеты и отправить на пенсию некоторые из старых A-10. Это может быть лучшей идеей, чем списать их все», — предполагает dawi160.

«Старик A10 — это превосходная и непревзойденная платформа вооружений ближней авиационной поддержки. Нет ничего столь же эффективного и экономически выгодного, что могло бы заменить его», — указывает districttwelve.

«Проработав 40 лет в сфере закупок Министерства обороны, я могу сказать, что A10 — это лучшее соотношение цены и качества. Именно поэтому Пентагон хочет его уничтожить, потому что он дешев в обслуживании и эксплуатации. Руководство хочет «модные», а не эффективные самолеты. Они хотят получить выгодную должность после выхода на пенсию в оборонной компании, поэтому они работают с лоббистами оборонной промышленности, чтобы получить больше денег в свои карманы, поэтому им нужна новая программа, на которую они будут тратить наши доллары…» — размышляет Born_superior+privileged;i.e.Caucasian.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку документа высказались 363 конгрессмена, 70 проголосовали против. Перед тем как документ отправится на подпись президенту США, его должны утвердить в Сенате.

В ранней редакции проект оборонного бюджета содержал поправку о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских долговых обязательств. Кроме того, американские законодатели исключили инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров России, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.