Киев, , 23:11 — REGNUM ВМС Украины надеются с помощью США увеличить свою мощь до семи патрульных катеров типа Island, заявил 8 декабря командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в эфире военного телеканала «Бриз».

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Он напомнил о знаменательном дне 2019 года, когда из США на Украину были доставлены первые два таких катера, ранее списанных из состава Береговой охраны США. С тех пор таких катеров в составе ВМС Украины стало уже четыре, и пятый готовится к отправке из Соединенных Штатов.

Неижпапа выразил надежду на то, что Украине с помощью США удастся довести общее число этих патрульных катеров до семи, а затем создать из них отдельный дивизион, который будет базироваться в порту Южном.

Напомним, США передают Украине катера, эксплуатировавшиеся Береговой охраной с 1980-х годов. После их списания и капитального ремонта, катера типа Island продаются Украине.

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