Вашингтон, 8 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Один из создателей «Википедии» Джим Уэйлс решил выставить на аукцион компьютер Apple Strawberry iMac, на котором была создана первая редакция общедоступной сетевой энциклопедии. Об этом 8 декабря сообщает портал Screen Rant.

«Википедия»

Strawberry iMac оборудован процессором PowerPC 750 с тактовой частотой от 266 до 400 МГц, и видеокартой ATI Rage 128 VR 2D/3D (AGP 2X) с 8 мегабайтами видеопамяти. Вместе с этим компьютером Уэйлс также продаёт NFT (невзаимозаменяемый токен) первой версии «Википедии», которая появилась в сети 15 января 2001 года.

Лоты выставлены на аукционе Christie's, торги стартовали 3 декабря, завершатся они 15 декабря 2021 года. По состоянию на 8 декабря 2021-го на Strawberry iMac подано 40 заявок, сейчас его стоимость оценивается в $8,5 тыс. Что касается NFT с первой редакцией «Википедии», то отмечается, что её стоимость может вырасти до «миллионов» долларов.

Напомним, ранее Тим Бернерс-Ли, которого считают создателем Интернета, продал на аукционе NFT исходного кода первого веб-браузера за 5,4 млн. Соучредитель Twitter Джек Дорси продал NFT с самым первым твитом за $2,9 млн.