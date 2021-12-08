Белград, 8 декабря, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В уже подписанный президентом Сербии закон о референдуме и народной инициативе будут внесены некоторые изменения. Об этом Александр Вучич заявил 8 декабря в Белграде во время обращения к сербской общественности.

Александр Вучич

По словам президента Сербии, изменения в закон внесут в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии. Он сам ранее подписал этот закон, так как «в нем нет ничего антиконституционного», добавил Вучич.

«Закон соответствует всем правилам, его одобрили ЕС и Венецианская комиссия», — процитировал телеканал РТС слова сербского лидера.

Тем не менее, отметил Вучич, у Венецианской комиссии были некоторые «политическо-демагогические замечания». Так, например, комиссии не понравилось то, что была предусмотрена пошлина в символическом размере 30 динаров для выдвижения народной инициативы. Также ей не понравилось то, что референдум по одному и тому же вопросу может повторяться в течение двух лет. Поэтому, сказал Вучич, пошлина будет отменена, а срок для повторения референдума по одном и тому же вопросу будет увеличен до четырёх лет.

«Исправьте все, у меня с этим нет проблем, не хочу, чтобы мне говорили «Вучич бережет власть». Мне нечего оберегать, у меня сроки подходят», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее парламент Сербии принял закон о референдуме, в соответствии с которым отменяется порог минимальной явки избирателей, необходимой для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.