Гори, Грузия, 8 декабря, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил на своей странице в «Фейсбуке», что завтра, 9 декабря, он не сможет прибыть на заседание суда по состоянию здоровья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«По состоянию здоровья завтра я не смогу присутствовать на судебном процессе. Единственная причина, по которой я обязательно хотел прийти, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня. Этих людей нужно немедленно освободить и вернуть их семьям!» — написал Саакашвили.

Напомним, что над арестованным 1 октября грузинскими властями Михаил Саакашвили сейчас проходит через судебный процесс.